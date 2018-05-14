外媒：俄对华交付首批S-400全部装备 月底交接导弹系统

中国媒体昨天（13日）引述外媒报道称，俄罗斯已向中国交付首批S-400地对空导弹系统。

参考消息网昨天引述俄罗斯塔斯社上周四（10日）报道了上述消息。

此外，英国《简氏防务周刊》网站上周五（11日）报道也称，继4月初宣布两艘搭载S-400相关装备的船只抵达中国之后，第三艘也是最后一艘船也于最近抵达中国。

据报道，第三艘船运抵中国的是添加的装备，以及此前送回俄罗斯维修的系统零部件。这些零部件在上一次运输过程中，在通过英吉利海峡时遇到风暴受损。

消息人士称，俄罗斯专家将于5月底开始这种导弹系统的交接工作，全部流程预计需要两个月。但他没有透露按照2014年签署的合同，俄罗斯最终究竟要向中国交付多少套S-400系统。

报道称，塔斯社今年1月引述俄罗斯军工企业内部匿名人士称，合同既不包括技术转让，也不包含系统生产许可。

塔斯社指出，去年俄罗斯就如何使用S-400系统培训了一批中国军事人员。中国是该种防空系统的第一个外国买家，北约成员土耳其紧随其后。

报道称，据信，中国签署了购买六套S-400系统的合约；如果属实，这将大大提高中国在相关部署区域内及周边地区的防空网络能力。一旦发生冲突，美国和日本飞机在东海和南中国海的空中行动，将因此而难度加大。

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