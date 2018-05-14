港记者村民冲突：都江堰市政府依法处理 打人者诚挚致歉

对于香港有线电视台记者陈浩晖在采访期间遇袭一事，都江堰市政府新闻办昨天（13日）回应媒体查询，指由于沟通不畅，陈浩晖与现场祭奠地震遇难亲友的村民发生肢体冲突，事后聚源镇主要负责人带领两名涉事村民向记者诚挚致歉，取得了记者谅解。

综合《文汇报》、大公网等报道，前天（12日）上午，在四川采访“5．12”汶川地震10周年的两名香港有线电视台记者，到都江堰市聚源中学旧址采访群众自发悼念活动。

在采访过程中，由于沟通问题，其中一名陈姓记者与现场祭奠地震遇难亲友的村民何某、杨某发生肢体冲突。

在冲突发生后，都江堰市政府新闻办、聚源镇相关负责人第一时间赶到现场进行调解，并陪同两名记者前往医院。经检查无碍后，两名记者自行离开进行随后的采访工作。

当天傍晚6时许，聚源镇主要负责人带领两名涉事村民赶往记者驻地，表示诚挚致歉，取得了记者谅解。都江堰市相关部门将对事件继续后续调查，依法依规进行处理。

陈姓记者在该事件中，头部、手部都有受伤。而村民何某、杨某道歉时表示他们都是老百姓，也是住户，周边邻居当年遇难，心情悲痛，见记者拍照才打人，形容事件是误会。该记者接受两人道歉。

文汇报报道指出，都江堰民众对香港特区政府和社会各界自地震灾后以来，对都江堰无私援助的同胞恩情，表示深情感念。此外，也就香港媒体对都江堰灾后重建的关心和支持，表示由衷感激。

该事件发生后，都江堰市专门成立了事件调查组，对事情进行深入调查。

香港特区政府政制及内地事务局局长聂德权表示，已与国务院港澳事务办公室和四川省政府的港澳事务办公室联络，反映非常关注事件；他知道四川省政府很认真了解、跟进和查明事情。

聂德权也说，香港特区政府驻成都经贸办已联络有关记者表达关心，有需要会即时提供协助。他本人已亲自致电有关传媒的新闻部主管，表示关心。

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