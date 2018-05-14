海南出台计划广揽自贸区（港）建设国际人才

中共海南省委七届四次全会昨天（13日）通过《百万人才进海南行动计划（2018—2025年）》（简称《计划》），为建设海南自由贸易试验区和中国特色自由贸易港“招揽”国内外人才。

据中新社报道，根据《计划》，海南到2025年将实现“百万人才进海南”目标，基本建立具有中国特色、体现海南特点、与国际接轨的人才发展体制机制，基本形成人才集聚新高地。

《计划》称，海南将积极开展国际人才管理改革试点，放宽国际人才居留和出入境限制。符合认定标准的外籍和港澳台地区高层次人才及其配偶、未成年子女，可直接申请永久居留。

其他外籍人才可凭工作许可证明，在口岸申请工作签证入境；在琼工作的外籍华人可按规定签发有效期五年以内的居留许可。

海南探索构建与国际接轨的技能人才评价体系，允许外籍和港澳台地区技术技能人员按规定在琼就业、永久居留。鼓励在中国国内高校获得硕士及以上学位的留学生在琼就业创业。

此外，面向“一带一路”沿线国家扩大高校留学生规模。建立吸引外国高科技人才的管理制度。开辟结汇换汇绿色通道，国（境）外人才在海南的合法收入可汇至国（境）外。

《计划》指出，海南实施更加开放的人才引进政策，吸引省外人才来琼工作、创新创业，加大吸引使用“候鸟型”人才。通过落户门槛、创业支持、购房便利等各方面，予以优惠政策，包括放开人才落户限制，提升人才子女就学、配偶就业、医疗保障等内容。

根据《计划》，海南每年引进的各类人才自落户之日起，在购房方面享受本地居民同等待遇；还将为大师级人才、杰出人才、领军人才等高层次人才提供免租金、可拎包入住的人才公寓，全职工作满一定年限分期赠予产权等不同待遇。

除引进人才外，海南实施更加积极的人才培养政策。有针对性的培养重点领域、重点产业的各类人才，并给予一定扶持。招录一批熟悉自由贸易试验区、自由贸易港建设的高端人才进入党政机关。

另一方面，海南加强创新载体建设和创业支持，争取国家级创新机构在琼落户，推动重点学科和实验室建设，推动海南大学作物学建设成为世界一流学科。

此外，大力集聚各类重点产业企业，支持国际人才离岸创新创业，鼓励科技人员兼职或离岗创业，同时加强科技创新和成果保护。

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