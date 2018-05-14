山西三维集团违规排污 洪洞县长等50人被问责或留置

中国生态环境部昨天（13日）通报称，针对山西三维集团违规倾倒工业废渣案件，为严肃法纪，已对50名责任人实施问责或采取留置措施。

据中通社报道，生态环境部表示，针对山西省临汾市三维集团违规倾倒工业废渣一案，已对包括临汾市洪洞县长解高民在内的50名责任人，实施问责或采取留置措施。

上述通报称，调查发现，山西三维集团在未经审批和采取防渗措施的情况下，于2017年8月至2018年4月，擅自将16.8万立方米电石渣和粉煤灰，交由村民运至洪洞县赵城镇新庄村非法倾倒，产生的废水直排黄河第二大支流——汾河。

调查认为，赵城镇为三维集团非法转移倾倒工业废渣创造条件、提供便利，违法问题严重。

此外，洪洞县及其有关部门日常监管不力，严重失职渎职；临汾市环保、水利、国土等部门履职不力，不作为问题突出。

通报说，决定对50名相关责任人进行处置。

其中，对洪洞县长解高民等七名责任人予以免职处理，对洪洞县副县长徐玉等八名责任人予以停职检查；对洪洞县及赵城镇政府，临汾市及洪洞县两级环保、水利、国土等部门32名责任人立案审查并实施问责；对主持全面工作的三维华邦副董事长、总经理等五人予以免职处理。

此前，有中国媒体报道指山西三维集团违规倾倒工业废渣，排放工业废水，对沿途村庄民众带来很大危害。山西省国资委随后表示，三维集团环境违法问题性质恶劣，要严肃处理。

公开资料显示，山西三维集团始建于1970年，是国家大型一类高科技化工企业和山西省36家优势企业之一，1997年在深圳证券交易所正式挂牌上市。

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