应急管理部部长王玉普上任后“消失”传被查 港媒：病重卧床

前天（12日）时值汶川大地震10周年，中国各地相继举行抗震减灾的应急演练活动，中国刚成立的应急管理部扮演重要角色。不过，应急管理部部长王玉普却一直没有露面，更缺席部内多场重要活动，仅于上周五（11日）发表过署名文章，引发外界关注。

据网媒“香港01”昨天（13日）报道，有传言称，出身石油系统的王玉普正接受调查。不过，《南华早报》报道引述消息人士表示，王玉普病重，并且在过去的几个月“躺在病床上”。

此前，《信报》上周五报道称，王玉普已经近一个月没有公开露面，部内各项重要活动，比如“应急管理部部长办公会议”等均未出席。内部对石油系统出身的他传言四起。

报道还表示，王玉普在中共十八大后被调离全国总工会，之后不断换岗，坊间一直有传言称他接受调查。

不过，上周五晚，应急管理部刊文“广泛深入开展全国防灾减灾日活动 全面提升全社会抵御自然灾害的综合能力”，文章署有应急管理部党组书记黄明和应急管理部部长王玉普的名字。王玉普透过署名文章间接“现身”，破除了被调查的传闻。

然而，王玉普确实缺席部内多场重要活动。而正值汶川大地震10周年，中国各地相继举行抗震减灾的应急演练活动，王玉普也没有公开露面，引起外界关注。

对此，《南华早报》报道称，王玉普生病了一段时间，其病情更在2月中旬的农历新年期间明显恶化。自4月16日举行就职仪式以来，他就未公开露面。

报道指出，虽然消息人士无法说出王玉普的问题，但他们表示，王玉普在4月份的活动中表现不适。

报道引述知情人士的消息称，尽管有传闻称王玉普可能因为受到官方调查而“消失”，但他其实是病重，并且在过去的几个月里“躺在病床上”。

公开资料显示，王玉普生于1956年，曾在石油系统工作近30年，由大庆油田一名技术员升至大庆油田公司董事长。

2009年，王玉普转入仕途，出任黑龙江省副省长，次年10月任中华全国总工会副主席（正部级）及书记处第一书记。

2013年，王玉普又出任中国工程院党组副书记、副院长。

2015年4月，王玉普回到石油系统，任中石化董事长、党组书记。

2017年9月，他转任国家安全生产监督管理总局党组书记、局长。

时至今年3月，王玉普出任新成立的应急管理部部长。不过，他上任后极少公开露面，官网信息显示，部内多个重要活动，均由应急管理部党组书记、副部长黄明主持。

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