港媒：王岐山六七月或将赴美寻求战略层面对话

香港《南华早报》昨天（13日）报道称，中国正考虑就贸易议题，派出高层官员赴美商讨，以期与华府达成共识。除国务院副总理刘鹤预料即将前往美国，展开第二论中美贸易谈判，观察人士也认为，国家副主席王岐山可能应用其“救火”才干，于6月尾或7月初赴美。

报道引述一名熟悉局势的消息人士则称，刘鹤主要负责同美国就具体贸易问题展开谈判，而王岐山将寻求在战略层面上，中美能就各种问题保持对话畅通。

报道也称，除缓解中美贸易紧张，王岐山另一个目的或是，就中国政府支援科研投资一事，打消美国担忧。

不过，中国人民大学的国际关系教授和中国政府顾问时殷弘说，尽管王岐山在美国有朋友，但他的任务将是具有挑战性的，因为特朗普政府不待见他的那些朋友。

他说：“不管谁去谈判，都不会有任何实质性的突破，只有部分的妥协是有可能的，以缩小冲突的规模。”

时殷弘也说：“贸易冲突事关地位，科技对中国的战略发展很重要。最后，美国会采取比它曾经威胁的更加轻一些的措施，但是它们也仍将是中国无法忍受的。”

此前，中美在北京的谈判并没有取得出破，当时《纽约时报》就曾报道，指中国的谈判代表仍有可能在下个月访问美国，开展进一步的对话。一个可能性就是，中国是否会派王岐山访美。

此外，早在王岐山于3月当选国家副主席时，英国《金融时报》就刊文称，王岐山将面临他漫长的职业生涯中最大挑战之一，即管控中美关系30年来最剧烈的下行趋势。

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