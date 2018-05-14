马政坛变天 外媒：中国承建铁路工程或先中枪

马来西亚大选结果上周揭晓，前首相马哈迪意外当选。马哈迪当选当天还向中国发出强硬声音，中国在马来西亚的利益或将遭受冲击。

网媒“香港01”昨天（13日）引述西方媒体表示，马哈迪在大选时曾经批评一个由中国交通建设集团承建的耗资130亿美元（173.37亿新元）的铁路工程浪费金钱。专家表示，这可能会是新政府重新审查的第一个工程。

据报道，马来西亚选举委员会当地时间上周四（10日）发布的计票结果显示，马哈迪领导的反对党阵营赢得国会下议院过半数席位，预计获得组阁权；执政联盟国民阵线（国阵）60年来首次在全国选举中落败。这一选举结果令不少人颇感意外，媒体惊呼为“政治地震”。

与此同时，马哈迪上周四表示，将对一些前任政府批准的、涉及中资的项目，进行重新审核。

马哈迪在一场记者会上表示，他支持中国的“一带一路”倡议，但同时称马来西亚将保留在必要情况下、就涉中资协议的一些内容重新谈判的权利。

据报道，他还间接对中国在南中国海的行动表示不满，称：“我们对‘一带一路’没有意见。不过我们当然不愿看到这一地区出现这么多军舰，因为这会引来更多的军舰。”

《华尔街日报》10日报道称，在取得了令人震惊的大选胜利后，马哈迪表示，将会对中国投资的涌入採取更加强硬的立场。美联社报道也称，马哈迪的胜利给中国的地区基础设施倡议中的大项目，带来不确定性。

此外，美国消费者新闻和商业频道（CNBC）称，马来西亚惊人的大选结果可能会冲击中国的投资。在竞选时，马哈迪就对前首相纳吉政府统治时，中国大量资本的涌入有意见，称他的国家被卖给中国了。

报道指出，马哈迪在筹备大选时曾经特别批评一个工程浪费钱，那个工程就是马来西亚半岛东部沿海的铁路线。

上述耗资130亿美元的铁路线，是由中国交通建设集团承建的，也是中国“一带一路”倡议的一部分。

野村证券东南亚经济学家布莱恩（Brian Tan）表示：“如果这是他们重新审查的第一个工程，那一点都不会让人感到意外。”

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