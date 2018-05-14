偷拍上司通奸被拘 台州警起诉公安局

浙江省台州市公安局黄岩分局原民警池文，跟踪偷拍其上司周祥辉与一女性通奸，并将相关证据交给了中共黄岩区纪委，反而因为“侵犯隐私”而被行政拘留，周祥辉仅平调处理。

池文不服处罚，起诉公安局，案件近日开庭审理；公职人员隐私是否应让位于监督，成为该桉争议的焦点。事件曝光之后，台州官方表示，正在对周祥辉有关问题进一步调查核实。

《星岛日报》今天（14日）引述澎湃新闻报道，指池文与时任黄岩公安分局副局长周祥辉工作上有矛盾，听说周祥辉与一名女子有婚外情，决定跟踪偷拍。

2016年5月的某个晚上，他独自来到周祥辉的住所，把从淘宝网上购买的GPS跟踪器，安装在周家两辆车的保险杠底部。

去年7月，池文向黄岩区纪委举报了周祥辉，并寄送了周涉嫌违纪的线索，即去年3月至7月，他拍摄到周祥辉在别墅区地下车库内与一女子发生性关系的多段视频影像。

但几天之后，周祥辉报案，称私家车被安装跟踪器。

去年8月，池文因涉嫌多次利用警察身分私自调取社会视频监控、利用跟踪手段，严重侵犯他人的个人隐私，遭禁闭七日，之后又被行政拘留六日。

台州市黄岩区监察委员会委员杨欣称，周祥辉向纪委“自首”，承认与一名林姓女子存在婚外情，由于“并未造成不良影响”，因此并未予以处分，仅平调到另一局担任副局长。

今年4月，不服行政处罚的池文，将黄岩公安分局告上了法庭。

池文认为，周祥辉长期与女性保持不正当关系违反了中共党纪，“作为一名共产党员，我放弃休息时间掌握大量违规事实，是正义之举”。

案件近日开庭，黄岩公安分局在法庭答辩中称，池文构成侵犯隐私，处以行政拘留六日，量罚得当。

池文的代理律师胡定锋则认为，周祥辉作为黄岩区公安分局副局长，在上班时间外出通奸，有可能涉嫌权色交易、作风腐化等严重违纪违法问题，决非与公共利益无关的私人活动，决不是个人的隐私问题。案件将择期宣判。

黄岩区委宣传部官方微博昨天（13日）发布消息称，近日，针对媒体报道和最新举报情况，黄岩区委高度重视，区纪委等单位正在对周祥辉有关问题进一步调查核实。根据调查核实情况，将依法依纪依规处理。

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