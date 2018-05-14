上海扩大金融业对外开放 六方面将先行先试

据第一财经日报报道，截至目前，上海聚集了股票、债券、期货、货币、外汇、黄金、保险等各类金融要素市场。2017年上海金融市场交易总额达1428万亿元，直接融资总额达7.6万亿元，占全国直接融资总额的85%以上。外资金融机构占本市所有持牌金融机构总数近30%。

5月13日，上海市金融办负责人介绍了扩大金融业对外开放先行先试情况。金融办表示，近期，上海将在以下六个方面争取先行先试。

一是扩大银行业对外开放。比如，支持外国银行在沪同时设立分行和子行，支持商业银行在沪发起设立不设外资持股比例上限的金融资产投资公司和理财公司，支持外资银行开展代理发行、代理兑付等。

二是扩大证券业对外开放。比如，支持在沪设立外资控股证券公司、基金公司、期货公司，允许其从事经纪、咨询等。

三是扩大保险业对外开放。比如，放开在沪外资保险经纪公司经营范围，支持外资来沪经营保险代理和公估业务，支持设立外资控股人身险公司等。

四是扩大金融市场开放。比如，支持境外投资者参与上海证券市场，支持境外创新企业在沪发行中国存托凭证（CDR），争取年内开通“沪伦通”，进一步扩大熊猫债规模等。

五是拓展FT账户功能和使用范围。围绕人民币国际化，建设人民币全球服务体系。争取将FT账户复制推广至长三角地区和长江经济带的自贸试验区，以及拓展FT账户的投融资功能等。

六是放开银行卡清算机构和非银行支付机构市场准入，放宽外资金融服务公司开展信用评级服务的限制等。

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