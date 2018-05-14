时殷弘：特朗普对中国反复无常频率在加快

中国国务院参事、人民大学教授时殷弘今天（14日）表示，美国总统特朗普推文表示正努力让中兴通讯恢复业务，这是在向中国表明，“只要你做得到或即将做非常大让步，我是可以跟你讨价还价的。”

据联合新闻网报道，时殷弘今天出席“一带一路”上海论坛，会后接受媒体採访时，作出上述表示。

他说，特朗普此举最多只是对中国的经贸压力有可能减轻，但威胁还是存在，且中兴和华为这些高科技公司在美国的投资环境也已被限制。

时殷弘认为，特朗普对外政策的特点是，先施加非常大的压力，然后就期望对方作出“非如此不会作出的极大让步”。

中国国务院副总理刘鹤访美前夕，特朗普昨天（13日）推文，表示正和中国国家主席习近平一同努力，让被制裁的中兴通讯恢复业务，并已就此事下令美商务部。

上月16日，中兴因违反美国制裁伊朗的相关措施，美国政府下令美国企业七年间不得供应零组件给中兴。

对于刘鹤即将访美就中美贸易问题会谈，时殷弘说，特朗普对中国的反复无常频率在加快，就算刘鹤此次与美方达成一定协议，也可能只是休战几个月。

他说，中国一定会在减少对美贸易巨额顺差方面作出很大努力，这是为了应对国际环境和自身发展的需要。中国过去在改善贸易关系方面做得太少、太慢，现在加快，“但两年要去掉2000亿美元（2665亿新元）顺差，中国也做不到”。

就美方对中美贸易的三大关切来看，时殷弘认为，贸易逆差问题可望得到改善。市场准入问题，习近平也已在4月博鳌论坛表示会大幅开放，但攸关中国产业升级的“中国制造2025”，中国让步的可能性很小。

对于中美总体关系，时殷弘以手势比喻，两国在2010年以后就呈现“有起有伏但整体往下走”的趋势。

他说，美国在战略和贸易两条战线上同时对中国采取对抗和威胁措施，但中国的应对方式正在转变。去年初以来，中国几乎是全面性的改善与周边国家关系；今年连中国与朝鲜关系都有显着改善，这有利于扩大中国的影响力、应对美国。

免费试阅14天