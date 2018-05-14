蔡英文：“九二共识”事涉主权问题不能轻易让步

台湾总统蔡英文即将上任满两周年。她今天（14日）接受电台访问时强调，维持现状对“国家”最好，稳定现状才能推动改革。

蔡英文质问说，如果每天忙着在这些议题（两岸关系）上打转，还有多少精力做改革及转型？

她认为，台湾前几任总统花太多时间在外部处理，以至于很多内部改革都未做好。面对亚洲情势瞬息万变，更应厚植自己实力。

蔡英文说：“两岸关系确实很重要，但最好政策还是维持现状，也对所有区域成员利益最好”。

主持人追问，“九二会谈”的事实，为何不能和“共识”划上等号。

对此，蔡英文表示，事实就是会谈，会谈后各说各话，有不同解读共同存在，只有这两件事实。

蔡英文说，“九二事实”可以解读为与对岸善意信息，因为这是还原事实。

她指出，“九二共识”的解释姑且不论是否台湾民众都能接受，并质问“国民党自己的解释，是否也是中国（大陆）可以接受的解释？”。

近期朝韩领导人会面、美国总统特朗普也将与朝鲜领导人金正恩见面，备受国际关注。

对于“九二共识”是否也能成为与中国大陆国家主席习近平见面前提，蔡英文表示，朝鲜半岛无核化是区域共识，但“九二共识”问题事涉主权问题不能轻易让步。

她表示，若接受“习蔡会”（习近平与蔡英文会面），双方互信要恢复，必须要沟通，大陆也应坐下来，大家好好沟通；两岸民间交流管道多，可以再强化沟通。

她强调，台湾要的是“对等、不设政治前提，不预设立场”。

蔡英文说，目前两岸之间虽然有些波折，但还算稳定，希望持续强化稳定。她表示，若要强化稳定，双方沟通是需要坐下来考虑，台湾政府也愿意考虑此事；若要有一定程度的弹性，也愿意来考量。

对于特朗普和金正恩下月12日将在新加坡会面，蔡英文说，对整体情势密切掌控，也尽一切可能搜集资讯。可以了解的是，台湾和美国都是自由度很高的民主国家，美国各界都非常珍惜，整体来讲，相信特朗普对台湾是友善的。

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