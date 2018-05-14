蔡英文执政二周年 国民党民调：七成不满意

台湾总统蔡英文上任届满两年，立法院中国国民党团公布最新民调数据，显示蔡英文执政不满意度高达到七成，行政院长赖清德的施政不满意度也破五成。在两岸关系、能源政策、财经施政、未来前景等相关议题，同样都有超过六成台湾民众表示失望。

据联合新闻网今天（14日）报道，国民党团书记长李彦秀指出，蔡英文的施政满意度，正面评价仅有20.3%（非常满意3.7%＋还算满意16.6%），负面评价达69.9%（不太满意30.8%＋非常不满意39.1%），未表态的则有9.8%。结果显示，台湾人满意蔡英文执政表现的只剩两成。

从年龄层来看，40至49岁的不满意蔡英文施政表现的高达八成（80.3%），是所有族群中比例最高。

过去最支持蔡英文的年轻族群也出现反转，20至29岁族群不满意度逼近七成（68.4%）。

其他各族群不满意者也皆在六成以上，显示不分年龄、男女，超过半数以上的台湾民众都不满意蔡英文的表现。

李彦秀说，青中世代高比例的不满，凸显他们对于民进党“选前说一套，选后做一套”的失望与觉醒。

反观赖清德整体施政表现，正面评价只剩三成（非常满意6.4%＋还算满意24.2%），负面评价则破五成来到50.7%（不太满意27.3%＋非常不满意23.3%），显示赖清德“神威”日渐消退。

国民党团总召林德福批评说，赖清德“务实台独”言论激化两岸对立，加上推动深澳燃煤电厂说出“干净的煤”谬言，以及“拔管”事件引发轩然大波等，都导致赖清德从“政治神坛”跌落。

在国际关系与社会前景议题中，认为两岸关系与台湾外交空间会变得更坏的民众分别为69.6%与66%；有超过六成台湾人看坏台湾未来前景（62.9%）。

认为年轻人未来出路变更坏为62.3%，只有不到一成（9.4%）表示会更好；觉得贫富差距扩大有56%；65%则认为台湾社会变得更加分裂，觉得会更加团结的只占8.4%。

空污严重也让台湾民众相当有感。认为两年来台湾空气品质变更差的有高达61.8%，觉得变好只有4.3%。

对于最该发展哪种发电方式，以解决用电问题，37%受访者支持“以核养绿”重启核二或核四、24%支持太阳能，支持燃煤发电仅有0.4%。

国民党团指出，显然大多民众对台湾政府的能源政策缺乏信心。

备受关注的管中闵台大校长聘任案，调查显示六成（61.5%）台湾民众相信蔡英文和赖清德介入“拔管”事件；认为教育部长吴茂昆不适任也近七成（69.0%）。

国民党团副书记长柯志恩说，前天（12日）台大临时校务会议，压倒性表决通过“请（台湾）教育部速发聘”决议，但教育部依然声明拒绝，质疑难道是嫌民意反弹还不够？

上述民调由国民党智库委托台湾优势客服公司在5月8日至11日进行电话访查，有效样本1072人。

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