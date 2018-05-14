台监察委员陈师孟申请调查马英九涉妨碍司法公正

台湾监察委员陈师孟今天发布新闻稿表示，为维护司法独立公正、权力分立与制衡之民主真谛，保障诉讼当事人受公平审判之权益，对于前总统马英九于2010年11月期间，涉嫌藉权势影响二次金改案裁判，干预司法独立及妨害司法公正，申请自动调查，追究当权者滥用权力破坏宪法秩序之责任。

据台湾联合报报道，新闻稿指出，2010年11月5日台北地院宣判二次金改案，包括前总统陈水扁夫妇等21名被告均无罪，同年11月9日，时任总统的马英九宴请司法院长、法务部长、检察总长等在内之部会首长，并于席中表示，二次金改案一审所有被告都判无罪，引起外界极大的震撼与批评，其将落实全民司法改革，包括制定法官法，建立“不适任法官退场机制”及制定廉政署组织法。宴后，最高法院“空前绝后”于2日内，对龙潭贪污案部分自为有罪定谳判决，二次金改案则在其后两年内由台湾高等法院与最高法院两个审级改采实质影响力说，接续判决陈水扁夫妇有罪并处徒刑定谳。

陈师孟表示，中华民国总统在宪法与宪法增修条文所赋予的行政权范围内，并无干预或介入司法之空间与权限。前总统马英九有无藉宴请司法机关等首长席间，以推动法官退场机制等宣示，恫吓或诱使审判机关对于涉及二次金改案当事人为不利判决等干预司法之行为？又嗣后有无其他指示或操作，以达到使审判机关心生畏惧或受利诱，致造成对二次金改案当事人有罪判决之结果？或因此致审判机关消极不对该等当事人为有利之判断或处置？为维护宪法所定之权力分际，任何人不得逾越之民主政治原则，有详加调查之必要。



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