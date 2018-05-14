韩朝握手言和 蔡英文期盼对话气氛扩散

对于韩朝握手言和，台湾总统蔡英文今天表示，期盼这股对话的气氛，能扩散到整个区域。

据自由时报百度，蔡英文今天接见第五届台日战略对话日本代表团指出，现在亚太区域进入新的局面，让我们面临一些挑战，但在这些挑战中，我们也看到和平的契机。例如，今年大家都非常关注的韩朝握手言和，“我们期盼这股对话的气氛，能扩散到整个区域”。

她提到，近来日韩中之间也举行首脑会议。在会议上，日本和中国大陆双方有良性的互动。身为区域中的一员，“我们认为，日中关系的正向发展有助于区域的稳定；而日中关系和台日关系，也可以并行不悖”。

蔡英文表示，台湾位居亚洲地缘政治的要冲。数百年来，我们在各方的环绕下追寻生存和发展的道路，深知对话和合作的重要性。近年来，日本首相安倍晋三与美国总统特朗普先后提出“印太战略”，让区域间追求和平繁荣的共同目标，有了合作行动的基础。“我们乐见这个策略的形成，也愿意参与其中”。

她说，我们希望台湾有更多机会参与区域间的多层次对话，并跟理念相近的各国建立更紧密的战略伙伴关系，以确保自由民主的价值，并持续形塑区域的未来。

蔡英文强调，台湾是区域当中负责任的成员。她期待访宾能持续在日本国内或其他的国际场合，支持台湾在区域及国际中扮演更积极的角色。

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