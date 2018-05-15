专家：川航紧急迫降难度超此前同类事故

万米高空驾驶舱挡风玻璃脱落，航空专家认为，川航这次紧急迫降难度超此前同类事故。

据中新网报道，中国民航局西南地区管理局官方通报，5月14日四川航空3U8633航班执行重庆—拉萨航班任务时，驾驶舱右座前挡风玻璃破裂脱落，在机组实施紧急下降后，该航班于7时46分安全备降成都双流机场。

关于此次事故的可能原因、未来调查方向等，中国军事评论员、航空科普作家田晨接受了科技日报记者专访。

“飞机挡风玻璃受损的原因，有自然脱落、物体撞击等。”田晨说，事发时飞机飞行在近万米高空，基本排除飞鸟撞击的可能，无人机设备由于受飞行高度限制，可能性也较低。与机长刘传健的看法相同，田晨认为该事件不像创造“哈德逊河奇迹”的萨利机长，而更像1990年的英国航空5390号航班事故。“相比英国航班事发时5300米的飞行高度，此次川航事件难度更高。”他说，3U8633航班在近万米高空飞行时，时速800公里左右，在自动驾驶失效并面临-50℃至-60℃强低温、强气流的情况下，操作飞机完成降落，其迫降难度超过此前同类事故。

“我查看了当时航线，应该是迎着太阳飞行。而克服上述种种困难，依靠人工操作在十多分钟将飞机下降到3000米左右，非常了不起。”他说，由于高空氧气含量稀薄，飞机供氧仅能维持十多分钟，因此飞行员必须尽快完成下降。

事故原因虽待发布，但田晨透露，此前英国航空5390号航班事故最后被认定为维护人员人为失误。“当时认定的事故原因是维护人员未严格按照维护手册、流程进行，在安装挡风玻璃时，有80多颗螺丝钉使用了更小、更细的型号，导致玻璃无法得到有效固定。”他说，飞行时机舱内部压力大于外部，随着高度上升，压力差会越来越大，5390号航班事故是飞机在达到某个高度后，挡风玻璃无法得到螺丝钉的有效固定，最终“被吸了出去”。

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