白宫回应有关恢复中兴公司业务问题

白宫副发言人拉杰·沙阿当地时间昨天（14日）在华府例行记者会上表示，中兴公司问题是美中复杂双边关系的一部分，美国总统特朗普已下令美商务部基于美国的法律法规处理此事。

据中新社报道，特朗普前天（13日）发推文表示，中国国家主席习近平和他正共同努力向中兴公司提供迅速恢复业务的办法。他已指示美商务部处理此事。

沙阿昨天在记者会上应询表示，中兴公司问题涉及两国关系中经济、国家安全等领域，是中方非常重视的一个问题，中方在各层面对话中均提及此事。

他表示，特朗普已指示美商务部基于美国的法律法规处理此事。

对于即将进行的经贸磋商，沙阿表示，美中双方将继续就美中经贸不平衡、强制技术转让等问题进行沟通。

另一方面，中国外交部发言人陆慷昨天在北京例行记者会上表示，中方十分赞赏美方对中兴公司问题所作积极表态，正在与美方就落实具体细节保持密切沟通。

陆慷同日宣布，应美国政府邀请，中国国务院副总理刘鹤将于今天（15日）至周六（19日）赴美访问，同美方经济团队继续就两国经贸问题进行磋商。

陆慷表示，中方愿与美方共同努力，推动即将举行的这一轮经贸问题磋商取得积极、建设性成果。

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