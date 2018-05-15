外交部：缅北冲突致两中方在缅人员死 三火箭弹等落入中方境内

针对上周六（12日）在缅北地区发生的武装冲突，中国外交部发言人陆慷昨天（14日）在北京例行记者会上表示，中方已向缅甸有关方面提出严正交涉，要求冲突各方立即停火。

据中新社报道，缅北民地武上周六在北部掸邦靠近中缅边境地区，同政府军方面发生冲突，造成一些伤亡。

据中国驻缅大使馆消息，冲突导致缅方人员伤亡和边民逃往中国境内，并有流弹落入中国境内，中方已向缅甸有关方面提出严正交涉。

对此，陆慷昨天介绍说，中方高度关注上周六在缅北地区发生的武装冲突。截至目前，此次冲突已造成两名中方在缅人员死亡，并有三枚火箭弹和一些流弹落入中方境内。另有300余名缅甸边民进入中方境内避战，中方本着人道主义精神对入境人员给予了安置。

陆慷指出，近来，缅北地区军事摩擦持续且有所升级，特别是此次武装冲突造成严重人员伤亡，破坏中缅边境稳定。这同缅甸各方推动举行第三次彬龙和平会议，寻求民族和解与和平的努力背道而驰，也同有关各方就维护边境地区和平与安宁的共识背道而驰。

陆康表示，中方已向缅甸有关方面提出严正交涉，要求冲突各方立即停火，采取一切措施防止事态扩大，尽快恢复中缅边境安宁，杜绝破坏中缅边境地区和平稳定的事件再次发生。

此外，陆慷表示，通过对话协商，以全面包容性政策推动和平进程，是缅甸各方应当遵循的原则，也是实现和解与和平的唯一现实可行途径。

他说，中方敦促缅甸有关各方都能按照上述原则，通过对话相向而行，妥处分歧，增进互信，为推动和平进程作出应有努力。

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