中方回应印尼、法国恐袭事件：反对一切形式恐怖主义

中国外交部发言人陆慷昨天（14日）在北京例行记者会上，回应近期印尼泗水和法国巴黎发生的恐袭事件时均强调，中方反对一切形式的恐怖主义。

据中新社报道，印尼东爪哇省府泗水市三座教堂前天（13日）发生自杀式恐怖袭击事件，造成至少13人死亡，43人受伤。昨天，泗水市警察局又发生自杀式爆炸袭击。

对此，陆慷表示，中方对印尼泗水发生恐怖袭击事件表示强烈谴责，向事件中无辜遇难者表示哀悼，向无辜受伤者和遇难者家属表示诚挚的慰问。

他说，中方一向反对一切形式的恐怖主义，愿同印尼方和国际社会加强合作，共同应对恐怖主义威胁和挑战，维护本地区和世界的和平和安宁。

另一方面，对于上周末在法国巴黎持刀袭击事件中受伤的中国公民的情况，陆慷回应说，根据目前掌握的情况，该名受伤的中国公民受的是轻伤，应该没有生命危险。

陆慷也表达了中国就上述事件的立场。他说：“中方谴责在法国巴黎发生的这一袭击事件，向无辜遇害人员表示哀悼，向无辜伤者及遇难人员家属表示诚挚慰问。你提到这位受伤的中国公民，在这里我也愿对法国政府向这位中国公民所给予的救助表示感谢。”

陆慷指出，中方坚决反对一切形式的恐怖主义，愿同法国以及国际社会其他各方一道，加强反恐合作。

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