中方：朝废弃核试验场有助半岛问题政治解决进程

中国外交部发言人陆慷昨天（14日）在北京例行记者会上、就朝方将废弃核试验场一事答问时表示，朝方有关举措展现了推进半岛无核化、与有关方建立互信的善意。

据中新社报道，朝鲜外务省上周六（12日）发表公报称，朝方将根据天气条件于23日至25日期间举行丰溪里核试验场废弃仪式，并邀请中、俄、美、英、韩记者到现场采访。

对此，陆慷回应说：“国际社会都已经注意到朝鲜外务省发布的有关公报。”

他说，中方认为，朝方此举充分展现了朝方为推进半岛无核化、与有关各方建立互信的善意。这有助于半岛问题政治解决进程，应该受到国际社会的欢迎、鼓励和支持。

另一方面，美国国务卿蓬佩奥前天（13日）受访时称，如朝鲜采取措施确保美不再受到朝核武威胁等，美将确保朝人民拥有伟大机遇。此外，在被问到朝最高领导人是否可继续执政时，蓬佩奥表示，美必须提供安全保证，毫无疑问。

对此，陆慷回应说：“我们注意到蓬佩奥国务卿关于应当给予朝方安全保证的上述表态，对此予以积极评价。”

陆慷表示，中方一向主张各方通过对话推进半岛问题政治解决进程，均衡解决各方合理关切，特别是应当在推进半岛无核化进程中解决朝方自身正当安全关切。这样有利于共同开辟半岛和本地区长治久安的未来。

陆慷也说，令人欣慰的是，在有关各方共同努力下，当前半岛对话缓和势头正在进一步得到巩固，朝着有利于推动半岛问题政治解决的方向发展。中方鼓励所有有关各方继续相向而行，多说一些有利于展示善意、缓和紧张的话，继续多做一些有利于促进对话、增进互信的事。

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