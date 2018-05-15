毗邻朝鲜 辽宁丹东新区昨出台楼市调控措施

辽宁省丹东市政府昨天（14日）出台《关于促进我市房地产市场平稳健康发展的意见》（以下简称《意见》），即日起对丹东新区实行房地产调控措施，取消2018年春季房交会和购房补贴政策。

据中新社报道，辽宁省丹东市与朝鲜有306公里的边境线，是中国对朝最大的陆路口岸和商品集散地。

据观察，上述《意见》旨在坚决防范炒房投机行为，明确规定对丹东新区区域实行房地产调控措施。非本地户籍人员在限制区域内购买的新建商品住房，自签订商品房买卖合同备案满两年并取得不动产权证书后，方可上市交易。

此外，异地住房公积金缴存人员在丹东购房申请异地住房公积金贷款，首付比例调整为不低于50%。

丹东市要求，房地产开发企业要严格落实商品房销售明码标价制度，在销售新建商品房前，须将商品房销售价格报价格主管部门备案。

商品房销售价格也必须在售楼处现场按照“一房一价”对外公示，根据在价格主管部门备案价格销售，并且实行网签。

与此同时，相关部门要合理调控土地供应规模，加大新增房地产开发用地供应规模，供应规模原则上不低于2017年水平。

丹东市有关方面表示，该市将加强房地产市场执法检查，重点查处房地产开发企业和中介机构未取得预售许可证恶销售商品房、违规收取购房定金或预付款等费用、未公示销售进度控制表、捂盘惜售，意炒作和哄抬房价、发布虚假房源和信息等扰乱市场秩序的违法违规经营行为。

受朝韩局势渐趋稳定等利好消息影响，与朝鲜新义州隔江相望的辽宁省丹东市房价，在短时间内出现暴涨。

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