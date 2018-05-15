美驻华大使：中美就解决贸易摩擦仍“有很大分歧”

美国驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）今天（15日）表示，美国和中国在解决贸易摩擦方面仍”有很大分歧”。此外，美国希望中国就其将如何向美国出口开放市场给出时间表。

据路透社报道，本月稍早，美国财长姆努钦率领的代表团提出要求清单，以解决美方所称的知识产权盗窃问题，以及美方认为不公平的其它贸易政策。中美两国未能就美方的一长串要求达成协议，于是决定在华盛顿继续谈判。

布兰斯塔德曾出席了当时的会议。他表示，中国似乎被该清单的重要性”吓了一跳”。

他表示：“中方说‘我们希望看到具体要求’。我们（美方）向他们（中方）提供了贸易问题上的所有具体要求。因此他们不能说他们不知道我们的要求是什么了”。

布兰斯塔德称：“我们（中美）仍有很大的分歧”，并指中国尚未实现开放保险和金融服务领域的承诺，也没有降低汽车关税。

布兰斯塔德今天在东京出席一场会议时表示：“中国承诺要做但还没做的事情有很多。我们希望有一个时间表。我们希望看到总有一天这些情况会发生”。

他也说，美国总统特朗普希望美国对中国的食品出口“大幅增加”。

布兰斯塔德表示：“我们希望中国的开放程度与美国一样”。

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