谭秦东患精神疾病入院 曾因批鸿茅药酒被跨省抓捕

昨晚（14日）11时，鸿茅药酒当事人谭秦东妻子刘璇披露，谭秦东上周五（11日）突发精神疾病。治疗两天后，病情稍许稳定，但血压较高，偶尔还会说胡话。目前，他正在广东省人民医院综合一科接受治疗。

上游新闻引述刘璇介绍，上周五上午10时许，被取保候审的谭秦东前往广东车陂派出所接受问询。当晚10时出来后，便开始胡言乱语，回到家后将自己关闭在房间内，并有哭泣、自言自语、情绪失控扇打自己耳光，甚至以头撞墙等自残行为。随后，家人将他送往医院。

拥有麻醉医学硕士学位的广州医生谭秦东去年12月在网上发了一篇文章，质疑鸿茅药酒是“毒酒”，药酒厂家随后报案，称其商业声誉因此受损，内蒙古凉城县警方今年1月跨省抓捕谭秦东。此案经媒体曝光后，引发舆论广泛关注，已被羁押三个月的谭秦东在上月中取保候审。

拥有麻醉医学硕士学位的广州医生谭秦东去年12月在网上发了题为“中国神酒’鸿毛药酒‘，来自天堂的毒药”的文章，质疑鸿茅药酒是“毒酒”。

鸿茅药酒以他恶意抹黑造成自身140万元人民币（29.46万新元）经济损失为由报警后。今年1月，内蒙古凉城警方以“损害商品声誉罪”将他跨省从广州抓捕。

鸿茅药酒及内蒙古凉城警方跨省抓捕的行为引起舆论高度关注。

上个月17日，内蒙古自治区人民检察院指令凉城县人民检察院：将该案退回公安机关补充侦查并变更强制措施。同日傍晚6时许，谭秦东取保候审后，从凉城县看守所走出来。

据报道，被捕97天走出看守所的谭秦东，上个月下旬的精神状态已不是很好，“正在接受心理干预”。

免费试阅14天