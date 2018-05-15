1月至4月中国全国商品房销售面积同比增1.3%

据中国国家统计局网站消息，1月至4月份，商品房销售面积4万2192万平方米，同比增长1.3%，增速比1至3月份回落2.3个百分点。

据中新网今天（15日）报道，今年1月至4月份，中国全国房地产开发投资3万零592亿元（人民币，下同，6437.97亿新元），同比名义增长10.3%，增速比1月至3月份回落0.1个百分点。

其中，住宅投资2万1331亿元，增长14.2%，增速提高0.9个百分点。住宅投资占房地产开发投资的比重为69.7%。

1月至4月份，东部地区房地产开发投资1万7181亿元，同比增长11.3%，增速比1月至3月份回落0.5个百分点。

中部地区投资6604亿元，增长14.8%，增速回落0.2个百分点。

西部地区投资5980亿元，增长3.2%，增速提高0.3个百分点。

东北地区投资827亿元，增长10.7%，增速提高9.4个百分点。

1月至4月份，房地产开发企业房屋施工面积66万4410万平方米，同比增长1.6%，增速比1月至3月份提高0.1个百分点。其中，住宅施工面积45万4589万平方米，增长2.0%。

房屋新开工面积5万1779万平方米，增长7.3%，增速回落2.4个百分点。其中，住宅新开工面积3万8079万平方米，增长9.4%。

房屋竣工面积2万5151万平方米，下降10.7%，降幅扩大0.6个百分点。其中，住宅竣工面积1万7338万平方米，下降13.8%。

1月至4月份，房地产开发企业土地购置面积5412万平方米，同比下降2.1%，1月至3月份为增长0.5%；土地成交价款2391亿元，增长13.6%，增速回落6.7个百分点。

1月至4月份，商品房销售面积4万2192万平方米，同比增长1.3%，增速比1月至3月份回落2.3个百分点。其中，住宅销售面积增长0.4%，办公楼销售面积下降4.3%，商业营业用房销售面积增长7.0%。

商品房销售额3万6222亿元，增长9.0%，增速回落1.4个百分点。其中，住宅销售额增长9.5%，办公楼销售额下降3.2%，商业营业用房销售额增长7.5%。

1月至4月份，东部地区商品房销售面积1万7442万平方米，同比下降9.4%，降幅比1月至3月份扩大2.1个百分点；销售额1万9830亿元，下降1.5%，降幅扩大0.6个百分点。

中部地区商品房销售面积1万1556万平方米，增长13.1%，增速回落1.5个百分点；销售额7550亿元，增长26.0%，增速回落2.2个百分点。

西部地区商品房销售面积1万1596万平方米，增长9.3%，增速回落2.7个百分点；销售额7652亿元，增长25.0%，增速回落4个百分点。

东北地区商品房销售面积1598万平方米，增长2.1%，增速回落6.4个百分点；销售额1191亿元，增长20.5%，增速回落6.1个百分点。

4月末，商品房待售面积5万6687万平方米，比3月末减少642万平方米。其中，住宅待售面积减少645万平方米，办公楼待售面积减少24万平方米，商业营业用房待售面积增加75万平方米。

另一方面，1月至4月份，房地产开发企业到位资金4万8192亿元，同比增长2.1%，增速比1月至3月份回落1个百分点。其中，中国国内贷款8637亿元，下降1.6%；利用外资17亿元，下降77.6%；自筹资金1万4894亿元，增长4.8%；定金及预收款1万4987亿元，增长8.3%；个人按揭贷款7148亿元，下降6.7%。

4月份，房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）为101.37，比3月份回落0.13点。

免费试阅14天