社科院蓝皮书：今年将成中国本轮房地产市场低点

中国社会科学院城市发展与环境研究所和社会科学文献出版社，昨天（14日）在北京联合发布《房地产蓝皮书：中国房地产发展报告No.15（2018）》称，2018年将成中国本轮房地产市场低点，预计房地产价格全年平稳回落。

据中新社报道，2017年，中国房地产开发投资增速同比名义增长7%，销售价格增幅亦较上年出现明显回落。房地产宏观调控取得明显成效，市场呈平稳发展态势。

蓝皮书执行主编、中国社科院城环所土地经济与不动产研究室主任王业强指出，2017年中国房地产市场还存在一些问题，如长效调控机制亟待建立。

其他问题包括，住宅去库存效果明显，但人口流出地房屋空置需警惕；个人按揭贷款负增长，房地产开发企业融资成本上涨压力增大等。

展望2018年，蓝皮书认为，中国楼市调控将继续以“稳”为主。为住房制度改革和房地产长效调控机制建设营造稳定市场环境，楼市紧缩调控与去库存政策仍将并行不悖。

一方面，尽管热点一二线城市房地产市场明显降温，但供不应求的市场格局并未发生实质性转向，需维持现有政策调控力度不变。部分热点城市不排除进一步出台更严厉的调控政策。

另一方面，由于三四线城市市场热度持续提升，前期刺激政策需淡出甚至转变为紧缩调控，以维持房地产市场平稳健康发展。

蓝皮书分析说，整体来看，2018年将是中国本轮房地产市场低点，预计房地产市场整体呈现下行态势。

在供给侧，限价政策很难有所放松，热点城市土地供应量将持续偏紧。

在需求侧，“房住不炒”的政策基调不会发生变化，加上银行信贷收紧使得购房成本显著上升，因此成交规模也会受到一定限制。

王业强表示，随着今年楼市调控政策“不放松”、需求侧各类不利因素依旧存在，加之企业融资受阻、居民去杠杆、开发贷款等收紧，预计2018年房地产开发投资额仍会保持低位运行。受销售回落影响，房地产价格全年将呈现平稳回落。

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