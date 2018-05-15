社科院预计今年中国经济增长6.7%左右

中国社会科学院昨天（14日）在北京发布《经济蓝皮书春季号：2018年中国经济前景分析》，预计2018年全年中国GDP（国内生产总值）增长6.7%左右，继续保持在合理区间。

据中新社报道，上述蓝皮书认为，2018年，在世界经济总体复苏、“逆全球化”思潮和贸易保护主义倾向抬头、发达经济体政策外溢效应变数增加的国际背景下，中国经济总体仍将保持平稳较快增长。

此外，经济结构继续优化，就业基本保持稳定，经济不会发生“硬着陆”。

具体来看，蓝皮书认为，今年中国第三产业增加值占比将继续提高，固定资产投资增速小幅回落。消费增速总体平稳，贸易顺差基本稳定，CPI与PPI背离的剪刀差进一步缩小，居民收入稳定增长。

蓝皮书称，当前中国经济已进入高质量发展阶段；随着经济整体规模大幅提高，其对外部冲击的敏感性有所减弱。

同时，中国政府的经济调控手段逐渐成熟，宏观把控能力日臻完善。因此今年各季度经济增速将继续保持微幅波动状态。

中国社科院数量经济与技术经济研究所研究员娄峰建议，官方从政策上仍要优化财政支出结构，继续提升经济发展质量和效益。

此外，推进税制改革，防范和化解地方财政风险；完善货币政策和宏观审慎监管政策双支柱框架，促进稳定流动性和防范风险的有效平衡。

尽管贸易保护主义给全球贸易环境带来不确定性，但蓝皮书判断，随着全球经济复苏势头进一步稳固带来总需求增加，中国国内经济稳中向好的发展态势，仍将为中国外贸发展提供坚实支撑。

同时，中国企业积极发展战略性新兴产业，将使中国出口更多高附加价值产品，自主品牌也会愈加丰富。

蓝皮书预计，在美元、人民币两大货币汇率指数保持基本稳定的前提下，2018年中国出口以美元计价将增长9.5%，达到24785.2亿美元（33113.03亿新元）；进口增速在9.2%左右，总规模达20103.6亿美元。

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