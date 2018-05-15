今年1月到4月中国财政收入同比增长12.9%

中国财政部昨天（14日）公布，1月到4月累计，全国一般公共预算收入6万9019亿元（人民币，下同，1万4530.7亿新元），同比增长12.9%。其中，税收收入6万零898亿元，同比增长16.5%；非税收入8121亿元，同比下降8.8%。

中新社引述财政部介绍，主要税收收入中，中国国内增值税收入2万3467亿元、同比增长18.4%；国内消费税收入5095亿元、同比增长24%；企业所得税收入1万3739亿元、同比增长13%；个人所得税收入5735亿元、同比增长20.8%。

此外，进口货物增值税、消费税收入5772亿元，同比增长15.8%；关税收入995亿元，同比增长6.2%。

土地和房地产相关税收中，契税收入1884亿元、同比增长17.4%；土地增值税收入1898亿元、同比增长3.4%；房产税收入1047亿元、同比增长8.4%。

此外，耕地占用税收入437亿元、同比下降29.1%；城镇土地使用税收入928亿元、同比增长4.1%。

另一方面，1月到4月累计，中国全国一般公共预算支出6万5693亿元，同比增长10.3%。教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、城乡社区等支出较多。

财政部还公布，1月到4月累计，中国全国政府性基金预算收入2万零559亿元，同比增长33.7%。其中，在地方政府性基金预算本级收入1万9344亿元中，国有土地使用权出让收入1万7958亿元、同比增长40.7%。

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