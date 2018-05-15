赵乐际：高悬巡视利剑、真正发挥威力

中共中央政治局常委、中央纪委书记、中央巡视工作领导小组组长赵乐际强调，要坚定不移深化政治巡视，及时发现违反政治纪律和政治规矩、违背中共路线方针政策、违规选人用人、违反民主集中制原则、破坏党内政治生态等问题，高悬巡视利剑、真正发挥威力。

据中新社报道，贯彻落实《中央巡视工作规划（2018－2022年）》推进会昨天（14日）在成都召开，赵乐际出席会议并讲话。

赵乐际强调，维护中共总书记习近平核心地位、维护党中央权威和集中统一领导，是“新时代”巡视工作的“纲”和“魂”。

他表示，要深入学习贯彻“习近平新时代中国特色社会主义思想”和中共十九大精神，牢固树立“四个意识”，坚守政治巡视职能定位，自觉承担“两个维护”的重大政治责任。

此外，扎实推进《规划》贯彻落实，进一步提高巡视巡察全覆盖质量，为统筹推进“五位一体”总体布局、协调推进“四个全面”战略布局提供坚强保障。

赵乐际指出，中共十八大以来，在以习近平为核心的党中央坚强领导下，巡视工作富有成效，利剑作用充分彰显。《规划》印发后，各省区市党委认真贯彻落实，取得阶段性成果。

他表示，要深入贯彻习近平巡视工作思想，坚持“发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展”巡视工作方针，坚持稳中求进工作总基调，总结推广有效经验，研究解决存在的问题，使巡视巡察工作更加科学、更加严密、更加有效。

赵乐际强调，坚持问题导向，精准发现问题，如实客观报告问题，实事求是研判分析问题性质，依规依纪依法开展工作。

此外，强化整改落实和成果运用，加强纪检监察机关和组织部门对整改落实的日常监督。建立上下联动监督网，构建横向全覆盖、纵向全链接、四级协调推进的工作格局。

赵乐际说，中共各级党委要落实主体责任，党委书记要履行第一责任人职责，把巡视巡察工作牢牢抓在手上，决不能浮于表面，停留在一般性要求上。要加强机构队伍规范化建设，从严从实监督管理，建设忠诚干净担当巡视巡察队伍。

在四川期间，赵乐际还到中央纪委机关定点扶贫的凉山彝族自治州雷波县调研，深入甲谷村慰问贫困户，并与基层党员干部座谈。

他强调，要把握好、运用好脱贫攻坚这个重大历史机遇，保持良好精神状态，带头艰苦奋斗、真抓实干，始终着眼人的发展精准落实各项扶贫政策。

此外，纪委监委要加大扶贫领域腐败和作风问题整治力度，深入发现和解决损害群众利益的突出问题，为打赢脱贫攻坚战提供纪律保证。

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