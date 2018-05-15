川航昨空中爆玻璃 副驾驶半身悬窗外

昨天（14日）早上，四川航空（下文简称“川航”）由重庆飞往拉萨的3U8633航班，在四川空域内飞行途中时，驾驶舱右侧玻璃突然破裂，驾驶舱瞬间失压，气温降低到零下40摄氏度。在意外发生后，万米高空中，机组副驾驶徐瑞辰半个身子被“吸”了出去，大量机载自动化设备失灵，机组向地面控制台发出了“7700”信号（表示遇到紧急状况），紧急求助。

据《华西都市报》报道，危急关头，3U8633航班机长刘传健，在自动化设备失灵情况下，依靠20年飞行经验，手动操纵，于7时40分左右，成功让飞机备降在了成都双流机场，挽救了119位乘客和九名机组人员的生命安全。整个备降过程前后仅仅20分钟。

一位民航业界专家闻讯，称赞川航本次备降“是一个奇迹”。

目前，川航、中国民航西南地区管理局等多方已展开详细调查。

据报道，昨天早上，微博多个长期关注民航的自媒体相继发贴称，早上川航由重庆飞往拉萨的3U8633航班，在四川空域内飞行途中时，驾驶舱的玻璃突然破裂，情况危急。

网贴附上了多张照片，从照片中可以看到，出事客机的驾驶舱，一块玻璃已经不见了，在驾驶舱内部，控制台上的电子设备七零八落，已经不能正常使用。

昨天上午，川航3U8633航班备降的消息在网上引发了中国网民高度关注。班级乘客提供视频显示，在机舱内部，盒饭散落一地，乘客座位上的氧气面罩也脱落了下来，乘客们纷纷戴起氧气面罩，空姐正在安抚大家。

网贴也称，在驾驶舱玻璃破碎后，机组副驾驶差点被强风“吸”了出去，衣服也被撕了个粉碎，飞机在降落成都双流机场后，可以明显看到轮胎已经瘪了。

昨天上午9时许，川航在官方微博发布消息称，3U8633重庆至拉萨航班因机械故障备降成都，航班已于7时42分安全落地，旅客已有序下机休息。

随后，川航正换机执行成都至拉萨航班，预计旅客将于上午11时飞往拉萨。

昨天下午1点50分，川航再次发布官方消息称，航班落地后，旅客在工作人员引领下转至候机楼休息，并改签至3U8695成都至拉萨航班。该航班已于12时09分起飞。

其次，有29名感觉不适的旅客，在川航工作人员陪同下前往医院检查就诊。经初步检查，目前，一人因腰伤收治入院，一人皮肤擦伤，其余人员经检查未见明显异常。

对于网传“航班机长耳朵受伤”，川航也发布声明称，3U8633航班机长身体状况一切正常，正在休息。

其次，副驾驶皮肤擦伤，一名乘务员腰部受伤，正接受治疗，其余27名就诊旅客未见明显异常。

目前，川航、中国民用航西南地区管理局等多方已展开详细调查。

昨天下午，在成都市第一人民医院，29名感觉不适的乘客正在医院就诊。53岁的内江籍乘客马先生表示，意外发生之前，飞机正在平稳飞行，乘客也都在吃早餐，“突然一声巨响，然后飞机极速降落，飞机舱内空气不够，我感觉呼吸都困难。”

不过，随后不到一分钟时间，飞机逐渐平稳下来了，降落在成都，乘客被送往医院。

另一名乘客曾先生表示，经历高空失压后，他的头部胀痛，妻子已经昏迷两次，目前还在治疗中。在医院内，一名刚从高压氧舱出来的乘客感叹：“真是感觉走了一趟鬼门关，捡回了一条命。”

乘客马先生透露，他们一行共13人，是去拉萨工作。这是他第一次坐飞机，没想到会发生这种事情。

据他回忆，飞机遇险时，正好是吃饭时间，机务人员都在发放餐食，突然感觉飞机一直就往下掉，心里一片空白，空姐马上提醒大家，带好氧气面罩。

马先生说：“在飞机机舱内，乘客们都按照空姐的指示戴好了氧气面罩，没有大喊大叫。”后来感觉飞机慢慢稳定，不过自己接着就出现了头痛头晕的症状，但目前已经好多了。

在成都市第一人民医院，3U8633航班机长刘传健用一句话来形容这次遭遇：“很罕见，极其罕见。”

据他介绍，早上6时过，当飞机距离成都100公里至150公里左右时，没有任何征兆，一声巨响，驾驶舱右前方的玻璃就爆裂了，“副驾驶当时就被‘吸’了出去，半个身子都在外面。”

在玻璃爆裂后，驾驶舱内很快发生了失压，很多物品都飞了起来，很多自动化设备出现故障，噪音非常大，仪表盘也看不清楚。

他说：“当时飞机的时速超过800公里，又在万米高空，空气非常稀薄，最严重的还是失压问题。”失压会给驾驶员的身体造成很大伤害，首先是耳膜，然后温度会骤然下降到零下40摄氏度，人体很快就会被冻伤。

他说：“在发生爆裂后，我脑子里，只有一个想法，就是尽力操纵飞机，安全备降。”

在飞机诸多自动化设备失灵以后，刘传健和副驾驶徐瑞辰只能依靠手动操纵飞机，甚至有段时间与地面失去了联系。好在发生故障后，机组第一时间向地面发出了“7700”的信号，表示遇到紧急情况，需要帮助。

刘传健说：“自动化设备失灵，给操纵飞机带来了巨大的困难，不过我飞行超过20年，这条航线也很熟悉。”对于这种紧急情况，川航平时也组织过严密的训练。正是有了平时的训练，才能让他在危急关头，能够冷静处理危机。

据报道，在医院病房内，3U8633航班副驾驶徐瑞辰正卧床休息。徐瑞辰是一名1991年出生的年轻人，目前身体和精神状况都比较稳定。

在飞机驾驶舱玻璃爆裂时，他就坐在驾驶舱右侧，爆裂的玻璃，就位于他的正前方。在玻璃爆裂的瞬间，在近万米高空中，强风把他的半个身体都“吸”了出去，好在他系着安全带，被拉了回来。

在安全备降成都双流机场后，他才发现，自己的“短袖上衣、长裤都被‘撕’碎了”。

昨天，不断有网上传言称，由于驾驶舱高空失压，副驾驶徐瑞辰的耳朵受到严重伤害。不过，根据医院检查，徐瑞辰只是面部和胸部受到了一定擦伤，听力并没有受到影响。

对于记者的提问，躺在病床上的徐瑞辰能听清楚，回答问题也很有条理，身体并无大碍，“目前来看，没有影响到我的听力，希望大家放心。”

昨晚，经历了一场“空中危机”后，整个机组的情绪比较平稳，机长刘传健再三强调，航班成功备降，他要特别感谢包括副驾、空乘在内的全体九名机组人员，正是大家的通力合作，才保障了乘客的生命安全。

一名民航业界专家表示，根据已公布的信息分析，机组先发现玻璃上有裂纹，接着玻璃马上就碎了，很有可能是因为玻璃老化，也有可能是因为固定螺丝丢失或失效。

民航飞机高度大概9800米，3万2000多英尺，在这个高度下，极度低温、极度缺氧，并且有强风、强噪音的干扰。这种环境下，人类大概几秒钟就会失去意识。

他分析说，一般来说，在飞机正常失压的情况下，第一时间戴上氧气罩，一般不会有大问题。但像昨天这种情况，玻璃破损后，驾驶员可能根本没有时间去戴氧气面罩，强风就已经来了。

他说，在驾驶舱飞行管理组件完全失效、无法自动驾驶的情况下，机组只能完全靠最原始的方式――用一块备用仪表，以人工导航的形式来驾驶飞行。

该专家称：“这对驾驶员的心理素质、操作技术要求特别高。”

他认为，在自动化设备失效、如此恶劣的环境下，机组依然将飞机安全降落，“真的是一个奇迹”。

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