马朝旭：中方将继续为妥善处理若开邦问题发挥建设性作用

中国常驻联合国代表马朝旭当地时间昨天（14日），在纽约联合国总部举行的安理会访问孟加拉国和缅甸通报会上发言时指出，中方将继续为妥善处理若开邦问题发挥建设性作用。

中新社引述马朝旭说，经安理会成员共同努力，并与当事国密切协商，安理会近期赴孟加拉国和缅甸进行了访问，同两国领导人、各级官员和民众对话并赴实地考察。中方对孟缅双方接待安理会访问表示高度赞赏。

他说，此次访问体现了各方通过对话与合作解决问题的意愿和行动，也为安理会团结一致开展工作创造了一个范例。安理会此访为推动若开邦问题的解决发挥了积极作用。

马朝旭说：“中方注意到，安理会访问之后，当事国为进一步缓和局势开展了一系列积极努力。”

马朝旭强调，下阶段，国际社会应加大对缅孟两国人道援助，联合国机构应与当事国政府加强协商，尽快签署相关谅解备忘录。

此外，应共同努力，推动缅孟两国早日执行双边遣返协议，实现流离失所者返缅，为缅孟双方通过双边渠道妥善解决问题创造良好外部环境，不应使问题持久化、复杂化、扩大化。

马朝旭说，中国是缅甸和孟加拉国友好邻邦，一直高度关注若开邦局势，积极推动解决问题，并为妥善安置流离失所者提供了紧急人道主义援助物资。

他表示，中方将继续为妥善处理若开邦问题发挥建设性作用。同时，国际社会应就此发挥建设性作用，为促进缅孟协商与对话、推动解决实际问题、维护若开邦长期稳定、实现若开邦繁荣发展提供有利外部条件。

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