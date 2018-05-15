学者：刘鹤访美可能作出空前让步

中国副总理刘鹤今天（15日）将率团赴美谈判。中国人民大学国际关系学院教授时殷弘表示，相信中国会就中美贸易顺差作出让步。

《星岛日报》今天时殷弘说：“在（美国总统）特朗普的贸易大棒威胁下，中国确实可能做一些重大让步，而且可能是空前的。”至于市场准入，中国国家主席习近平此前已在博鳌论坛做出大幅放宽的原则性承诺。

时殷宏认为，中国做出让步除为维持中美正常经贸关系，也是中国高质量发展所需。

他说：“中国过去的贸易顺差和市场准入做的太少太慢，以至现在有些被动，在特朗普的高压之下，有些动作不能不做得很快”。

时殷弘续称，如果特朗普政府坚持要求美对华赤字大减三分之二，并阻止中国扶持制造业，刘鹤访美将不会成功。

据报道，本月3日，美国财长姆努钦率团访京与中方展开首轮贸易谈判，但结果乏善可陈，中方称“在一些问题上仍存较大分歧”。

据报道，美方要求中国在2020年前将美中贸易逆差大减2000亿美元（2675.12亿新元），并要求中国停止对“中国制造2025”计划行业进行补贴等。中方认为，美方要求“不公平”，并就中兴通讯被制裁案向美方严正交涉。

特朗普前天表态“放生”中兴，英国《金融时报》引述康奈尔大学贸易政策研究教授普拉萨（Eswar Prasad）认为，“这个逆转的决定可以暂时平息中美贸易争端，让中国在不丢脸的情况下做出让步”．

此外，特朗普“这么做不但赢了面子，也给中国台阶下，可能得到贸易谈判上实质的进展”。

《华盛顿邮报》则认为，特朗普干涉中兴案是“极其不寻常的”，并指此举给了世界各国领导人一个信号——对于特朗普来说，只要可以达成其贸易协议，任何事都可以放到谈判桌上。

《华邮》也指出，在特朗普和朝鲜领袖金正恩会晤前夕，特朗普此举表明，中国在朝鲜问题上起了核心作用。

免费试阅14天