解放军吉布提基地开展高温下实兵实装实弹演练

中国人民解放军驻吉布提保障基地组织官兵，当地时间上周六（12日）赴吉布提盖伊德国家靶场开展实兵实装实弹演练，检验装备各项战术性能，提高官兵高温条件下快反机动作战和反恐处突能力。

据中新社吉布提当地时间昨天（14日）报道，上周六上午8时，演练正式开始。

盖伊德靶场内，尘土飞场，热浪滚滚。官兵顶着40多摄氏度的高温，以“反恐”为演练背景，开展了装甲集群、冲击机动、多路追击、轻重火力协同射击、兵力封控等15个科目演练，运用各型武器对“恐怖分子”目标实施了精确打击。

此次演练，是该基地在吉布提热季探索开展大强度实兵实装实弹演练的又一次尝试。

据报道，该演练全面拉动了作战指挥、协同通信、后勤支援、装备保障，挑战了极限，磨练了意志，增强了官兵有效履行职责的信心和能力。

另一方面，应吉方请求，当地时间前天（13日）上午，吉布提100余名小学生走进了中国人民解放军驻吉布提保障基地参观见学，零距离感受中国首个海外保障基地。

另据人民网等中国媒体报道，中国人民解放军驻吉布提保障基地部队进驻营区仪式，于当地时间2017年8月1日在基地营区举行。这标志着中国首个海外保障基地建成和投入使用。

中国军事专家尹卓当时表示，中国在吉布提基地设立的只是后勤保障设施，而不是作战设施，目的是维护该地区的和平稳定。

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