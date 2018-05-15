日媒：美考虑以中国取消对美农产品加征关税为条件放宽对中兴制裁

日本共同社今天（15日）报道称，日前获悉，美国特朗普政府已着手研究放宽对中国通讯设备巨头中兴通讯（ZTE）的制裁，条件是中国撤销针对美国农产品加征的关税。

据报道，美国《华尔街日报》网络版引述相关人士称，双方“已接近达成协议”。

美国总统特朗普昨天（14日）在推特上发文称，“ZTE从美国企业采购大量零部件，这反映了我和中国国家主席习近平的个人关系”，表达了与中国交易的意愿。

美国商务部长罗斯同日在演讲时表态将研究放宽限制，称“将非常迅速地摸索替代措施”。

美中两国政府计划本周在美国首都华盛顿，举行谈判贸易问题的部长级第二轮正式磋商。如何应对受美国制裁影响被迫停产和销售主力产品智能手机的中兴，也将成为主要议题。

据报道，如能放宽制裁，对于中兴产设备供应停滞的日本三大手机巨头而言也是好消息。

为对抗美国发动的钢铁和铝制品进口限制，中国自4月2日起对从美国进口的总计128种商品加征15%至25%的关税。据报道，如果美方放宽对中兴的制裁，中方则有意取消对猪肉等农产品加征关税。

美商务部4月16日以中兴违反对朝鲜和伊朗出口限制为由，宣布发动制裁，禁止美国企业向中兴出口手机零部件等。中兴的经营状况急速恶化。

中国在5月3日至4日于北京举行的两国首轮部长级磋商中，要求放宽对中兴的制裁，但未能达成共识。

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