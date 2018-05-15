国家统计局：4月份中国经济运行总体稳定

中国国家统计局今天（15日）发布的数据显示，4月份，国民经济稳中有进、稳中向好，生产需求稳中有升，就业物价总体稳定。

据新华社报道，从生产来看，工业生产增势明显，服务业增长平稳。4月份，中国全国规模以上工业增加值同比实际增长7%，增速比上月加快1个百分点。

4月份，中国全国服务业生产指数同比增长8%，增速比上月回落0.3个百分点。

从需求来看，消费、投资增速略有回落，外贸增速由降转升。4月份，社会消费品零售总额同比增长9.4%，增速比上月回落0.7个百分点。

1月至4月份，中国全国固定资产投资同比增长7%，增速比1至3月份回落0.5个百分点。

4月份，进出口总额同比增长7.2%，上月为下降2.5%。

与此同时，就业和物价保持稳定。4月份，中国全国城镇调查失业率为4.9%，比上月下降0.2个百分点。31个大城市城镇调查失业率为4.7%，比上月下降0.2个百分点。

4月份，中国全国居民消费价格同比上涨1.8%，涨幅比上月回落0.3个百分点。

此外，供给侧结构性改革深入推进，成效继续显现。一季度，规模以上工业产能利用率为76.5%，比上年同期提高0.7个百分点。

国家统计局新闻发言人刘爱华说：“总的来看，4月份国民经济延续了稳中有进、稳中向好的发展态势。但也要看到，外部环境不稳定不确定因素增加，国内发展不平衡不充分问题突出，经济持续健康发展的基础仍需巩固。”

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