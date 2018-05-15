路透社：天津当局喊停渤海钢铁前旗下公司卖地偿债计划

根据三名消息人士及路透社所见到的文件，天津国土资源当局已要求法院停止一项土地拍卖。这项拍卖的收益原本是将用于偿还渤海钢铁一家前下属公司的贷款。

据路透社今天（15日）报道， 渤海钢铁集团背负约1920亿元人民币（404.12亿新元）债务。自2016年以来，渤海钢铁及旗下部门便进入由政府支持的债务重整计划，是近年来最重大的国企债务危机事件之一。

报道引述三名知情消息人士表示，这笔土地价值2.38亿元人民币，所有人是天津冶金集团旗下一家公司。在所有人一笔信托贷款违约后，土地由债权方国民信托没收。

天津冶金集团原隶属渤海钢铁集团。为化解债务危机，天津国资委于2016年4月底将渤海钢铁集团拆分，天津钢管、天津天铁、天津冶金、天津钢铁等四家子公司，改由天津国资委直接管理。

据路透社看到的一份文件，天津国土资源当局在上周递交给天津第一中级人民法院的信中“要求”法院暂时停止拍卖，称因土地证到期。

上述三名消息人士称，网上拍卖立即被暂停，而国民信托花了近两年时间才获准进行此次拍卖。消息人士表示，此次叫停是“地方政府实施的不公平干预”。

消息人士指出，网拍的土地所属公司是天津冶金集团的两家附属企业中的一家。该公司2016年出现两笔信托贷款违约，总计欠国民信托的逾期本金、利息和费用达近7亿元人民币。

消息人士称，由国民信托代表的200名散户投资者，通过信托计划买入了相关债务。

据报道，天津市政府和天津冶金集团有限公司未立即回复请求评论的传真。

路透社报道称，停止拍卖可能引发对天津政府关于处置渤海钢铁资产承诺的疑问。不久之前，外界出现对于数据造假和天津市经济增长和投资方面的担忧。

报道引述中国官媒1月的评论员文章，指天津滨海新区2016年国内生产总值（GDP）有水分，调整后比最初公布的规模少约三分之一。

路透社看到的、国民信托在推迟销售后提交给地方法院的信件中写道，暂缓拍卖“将给投资者带来无法挽回的经济损失，造成巨大的社会不稳定，不排除出现流血事件的可能性”。

消息人士称，受损的散户投资者已经在天津政府办公室举行了几次抗议活动。

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