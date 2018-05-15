台湾逾400间民宿求售

据台湾房屋比价平台“屋比”最新统计，2017年9月至2018年4月，台湾有429间民宿登记求售，待售总金额约142亿元（新台币，下同，6.35亿新元）。

中新社昨天（14日） 综合《经济日报》、联合新闻网等台媒报道，指“屋比”数据显示，目前台湾民宿待售量以花莲县最多，达70多间；其后依序为台东县、宜兰县。

上述三县合计待售民宿共187间，占全台待售量逾四成。

与去年9月相比，台湾民宿待售总金额升至142亿元，增加19.2亿元。其中，南投县民宿待售总金额升至22.5亿元，该数据位列“全台之冠”；其后依序为花莲县21亿元、新北市17亿元。

“屋比”趋势研究中心总监陈杰鸣分析，近年来，台湾出现民宿投资热，市场早已呈现供过于求状态。加上许多不合法的低价民宿“抢食”市场，使民宿业者经营相当艰苦。

他也表示，受景气不佳、中国大陆游客来台人数减少等因素影响，去年9月至今年4月，台湾旅馆、饭店、商旅平均每月有两家以上加入抛售行列。目前全台待售量已达104家。

另据《中国时报》昨天报道，为吸引陆客来台观光，台行政当局透露，拟将陆客参加团体或个人游的财力门槛由20万元降至10万元；个人游陆客提出申请时，需加附旅游行程表。

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