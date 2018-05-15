被改判有期徒刑四个月 马英九将上诉

台湾前总统马英九涉洩密案，台高院今早（15日）改判有期徒刑四个月，马英九下午亲自出面回应时强调，该案是一宗宪法诉讼，他争取的不只是个人的权益，也包括“中华民国”未来总统的权限不应该受到限制。因此，他一定要去厘清上述问题，并称“我一定会上诉”。

据联合新闻网报道，马英九回应媒体询问之余，三度坚定说，“我一定会上诉”，显示他对高院判决的极不以为然。

针对高院合议庭认为，马英九轻率洩漏侦查秘密及个人资料，显不足为表率，马英九毫不客气回批，面对这样的一个案子，“我如果回家睡大觉，这才叫做不足表率”。

对于高院判决和先前判决不一样，是否与监察委员陈师孟放话修理“办绿不办蓝”法官和检察官、造成司法寒蝉效应有关，马英九回说，是否有关，社会自有公评。

针对立法院民进党团总召柯建铭呼吁马英九不要上诉，马英九再次强调，这是一个宪法诉讼，攸关总统职权的行使，一定要厘清，所以一定会上诉。

被问到法官认为马英九的作法不合院际调解权，马英九表示，实际上在过去已经有不少成案，他在答辩书已说得非常清楚。

至于蓝营认识、警察大学前教授叶毓兰建议马英九接受判刑，让全民检验，干脆2020选总统，表达对司法不公的抗议，马英九回说：“我一定会上诉。”

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