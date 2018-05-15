中国民航局通报川航事件：脱落挡风玻璃为该机原装件

昨天（14日），四川航空3U8633航班在飞行途中，因风挡玻璃破裂脱落而紧急备降。针对这一事件，中国民航局今天（15日）在新闻发布会上进行了通报说明。

中新网客户端引述中国民航局安全总监兼航空安全办公室主任唐伟斌表示，昨天，四川航空公司空客A319，注册号B一6419号飞机执行重庆至拉萨的3U8633航班任务。该机于6时27分起飞后，正常爬升至9800米巡航高度。

在飞经成都空管区域时，该机驾驶舱右座前风挡玻璃突然破裂并脱落，造成飞机客舱失压，旅客氧气面罩掉落。事件造成驾驶舱部分设备受损，副驾驶和一名乘务员受轻伤。

空中险情发生后，机组第一时间向空管部门宣布紧急状态，同时检查飞机和机上人员情况并实施紧急处置程序，就近选择成都双流机场紧急备降。

成都空管部门在接到紧急情况后，立即启动应急处置程序，迅速指挥空中其他飞机避让并为该机提供专用航道，优先安排该机降落。在民航各部门密切配合下，飞机安全备降成都双流机场，机上所有旅客安全。

在此次重大突发事件中，机组临危不乱、果断应对、正确处置，避免了一次重大灾难的发生，反映出高超的技术水平和职业素养，是“当代民航精神”（即忠诚担当的政治品格，严谨科学的专业精神，团结协作的工作作风，敬业奉献的职业操守）的具体体现。

此外，也是对民航局近年来抓基层、打基础、苦练基本功和提升应急能力建设成效的一次重大检验。

事件发生后，民航局高度重视，立即成立了“5.14”事件调查组，并于当天赶赴成都，会同民航西南地区管理局开展调查工作。

根据国际民用航空公约附件13《航空器事故和事故征候调查》有关规定，民航局已向法国航空事故调查局（BEA）和空客公司发出通知。法方将派出专业技术人员来华参与事件的调查工作。

根据目前掌握的调查信息，该机于2011年7月26日新机加入川航运营。脱落的右侧风挡玻璃为该机原装件；投入运营至事发前，未有任何故障记录，也未进行过任何维修和更换工作。

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