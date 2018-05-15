中国游客在泰国遭“黑导游”强迫购物 涉事三人被捕

中国文化和旅游部今天（15日）通报称，中国游客日前在泰国遭遇“黑导游”，中泰双方已联合查处事件，目前涉事三人已被逮捕。

据中通社报道，10名中国游客日前在泰国芭堤雅旅游期间遭遇“黑导游”恐吓、逼迫购物无法忍受、深夜“大逃亡”的事件。

对此，中国文化和旅游部今天表示，已第一时间责成四川省旅游发展委员会从组团社渠道进行调查处理。此外，也启动中泰旅游市场监管合作协调机制，对涉事企业及个人进行严肃处理。

目前，中国籍的“黑导游”李某，以及相关旅行社两名泰籍负责人已被逮捕。

中国文化和旅游部指出，近年来，中国赴泰旅游人数持续增长，中国已成为泰国最大客源国，2017年中国赴泰游客达到980万人次。

据《法制晚报》此前报道，事发后，涉事旅行社表示，会坚决追究无良导游的法律责任，对由此给客户造成的伤害表示道歉。据悉，该旅行社目前已向相关游客作出赔偿。

《北京青年报》则披露说，涉事“黑导游”李某未持有导游证，属于在泰非法从事旅游行业工作。泰国警方因此对李某以“未经允许非法从事导游行业工作”罪名逮捕。

被逮捕后，李某向警方交代称，事发期间曾带10名中国游客到泰国芭提雅一家商店购买乳胶枕头，并欲从中收取回扣。

不过，由于购买人数较少没有赚到钱，于是才口出狂言恐吓游客，导致游客集体“大逃亡”，提前返回中国。

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