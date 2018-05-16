中国动漫产业市场规模逾千亿 迎来黄金时代

从模仿到原创，从市场到产能，中国动漫产业飞速发展，即将进入一个“黄金时期”，当下一些市场数据显现出一种令动漫从业者兴奋的态势。

据工人日报报道，截至2017年年底，中国动漫产业产值达到1500亿元，在6300亿元的文娱业总产值中占比24%，成为其越来越重要的组成部分。

近年来，中国国内文化消费和内容消费市场迅速发展，动漫产业在互联网和文化产业中的占比稳步提升。

据报道，目前，中国国内动漫产业由三驾马车共同拉动，分别为受众需求、新媒体渠道的发展和普及，以及政策的驱动。其中，受众的需求既受到居民可支配收入和文化消费支出增长的影响，也受到“二次元”90 后逐渐成为消费主力的影响。不过，国产动画电影主要还是“儿童向”的“低幼”类型，极具市场潜力的“全龄向”和“成人向”产品稀缺。

如今，尽管中国国产动画片生产总量早已媲美动画强国美国或日本，但国产动漫的影响力早已被国际动漫巨头甩在身后。

“内容为王的时代，中国动漫在进行创新的同时，必须打上自身文化特色。”创作并发行中国原创动画片《喜羊羊与灰太狼》的广东原创动力文化传播有限公司负责人介绍，中国动漫要想国际化，在内容的安排上要讲述海外年轻人喜欢的“中国故事”，而内容的打造则要国际化复合型人才，了解海外市场、技术、营销等。目前，《喜羊羊与灰太狼》已在澳大利亚、印度和美国等100多个国家和地区发行。

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