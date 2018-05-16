台北市长选举 民进党选对会今将定调自提人选 

台湾民进党“选对会”今天（16日）将召开会议，针对是否自提台北市长人选或继续与现任市长柯文哲合作，提出建议，再交民进党主席蔡英文定夺；党内高层直言，民进党自提人选的态势底定。民进党新北市长参选人苏贞昌昨受访时不讳言，若北市礼让柯文哲，他的选情会受影响，他也请党中央好好做决定，不要让他选得太辛苦。

据自由时报报道，民进党决策高层原不放弃年底选战与柯文哲合作的可能性，但绿营基层反弹日趋强烈，加上柯始终不愿对民进党抛出的合作条件做回应，民进党已朝向自提人选布局，与柯“正式分手”。选对会若拍板自行提名，不会在今天决定提名人选，后续还要召集党内有意参选者，共同讨论人选产生机制，最快五月底前完成提名。

蔡英文14日接受媒体专访时，提出台北市长人选“要能和中央一起打拚、规划台北未来愿景”，党内高层直言，“蔡总统的态度已经很清楚”，民进党往自提人选方向布局的态势底定。

目前党内有立委姚文智、前副总统吕秀莲表态参选。姚文智昨表示，相较于柯文哲这几年来不断的与民进党切割路线，谁比较能和民进党的价值信念合作、成为台北市未来的政治理念，“就是我了。”

吕秀莲表示，今天是柯的“宣判期”，没意外民进党大概会宣布自提人选，“政党外遇到此结束”；柯如果那么有本事就靠自己，柯从没感谢、在乎民进党。吕还批评，柯真正老板是国台办，没有变色龙比柯P更成功、厉害。

此外，苏贞昌被问及民进党如果在北市礼让柯文哲时不讳言，他的选情会受影响，所以他请党中央好好做决定，不要让他选得太辛苦。

至于外界点名行政院长赖清德、总统府秘书长陈菊参选台北市长，苏认为两个都“不宜”，赖清德刚当行政院长，应让他继续当，不能在此时将他拉下来去选台北市长；花妈（陈菊）也是刚当总统府秘书长，两个人参选的可能性很低。

陈菊在昨晚播出的电视专访中说，她接触的忠实支持者，都希望民进党能自己提名，她还没碰到说“跟柯P合作很好”的人。虽然强调自己不会参选，但陈菊表示希望在北市选举里，民进党创造第三个可能，不是柯文哲、也不是丁守中。



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