两岸领导人会面可仿照朝韩？ 国台办：性质截然不同

5月16日上午，中国国务院台湾事务办公室举行例行新闻发布会。国台办发言人安峰山就两岸政党交流、两岸军事互信和两岸文化往来等热点问题回答记者提问。

据中国网报道，台湾联合报记者提问：请问发言人关于泉州军演、军机绕台和多米尼加与台湾断绝所谓“外交关系”的事情，大陆是不是针对赖清德的务实“台独”说而采取的行动，而不是针对蔡英文所说“赖清德是要强调务实的那一面，并不是心存恶意或其他想法，他就是一个蛮诚实的人。”请问发言人有什么回应？第二个问题关于两岸领导人会面，蔡英文说，可以仿照朝韩，两岸坐下来好好沟通。请问国台办的回应。

安峰山：你实际上问的是三个问题。第一个问题，刚才我回答前面记者提问的时候已经讲到了，我们大陆采取的这些措施，目的就是针对“台独”分裂势力及其活动所提出的强烈的警告。

关于你的第二个问题，实际上从1949年以来，虽然海峡两岸尚未统一，但是大陆和台湾同属一个中国这个事实从未改变，也不可能改变。而从2008年到2016年这8年期间，在“九二共识”的基础上，两岸关系也实现了和平发展。这些就是两岸关系的现状。而民进党当局上台以来，破坏了两岸关系和平发展的政治基础，放任纵容“去中国化”和“渐进台独”活动，同时阻挠和干扰两岸交流合作，制造两岸对立，破坏了两岸得来不易的和平发展局面和成果，损害了两岸同胞的利益，致使两岸关系出现了倒退。赖清德的“台独”言论进一步对台海的和平稳定进行了公然挑衅，所以当前两岸关系倒退的责任完全是在台湾当局。

至于您刚才提到的第三个问题，我们一直讲，大陆和台湾同属一个中国，台湾问题纯属中国的内政，这和朝韩问题的性质是截然不同的。而且大家也看到，从2008年到2016年，两岸双方在坚持一个中国原则的“九二共识”、反对“台独”的基础上，在两岸双方和两岸同胞的共同努力下，在两岸关系和平发展的大背景下，实际上两岸在2015年11月7日已经实现了两岸领导人的历史性会晤。由于民进党当局上台以来，破坏了两岸关系和平发展的政治基础，从而导致了两岸关系的倒退，所以我们说责任在民进党当局。



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