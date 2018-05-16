国民党高市议员许慧玉宣布将参加年底选战

连任四届的现任国民党高雄市议员许慧玉在3月时因健康因素未登记国民党市议员初选，由于敌不过众乡亲的恳求，跟父母沟通后，决定面临困难再次为人民出征，今天（16日）她在大社区中山堂举办“为人民而战参选记者会”，党部最快将于下周征召她及正式宣布参选。

据中时电子报报道，市议员许慧玉说，2017年她因罹患重大疾病，由母亲亲自照料她的饮食，由于她做事认真投入的个性，母亲担心她选举太劳累，身体无法负荷，极力反对她再参选，所以3月她并未参加党内初选。

许慧玉说，党部未放弃于第五选区抢攻妇女保障名额，也先后找了2位女性，但后来这2人皆有其他因素未参选，经前议长许崑源等人希望她考虑再参选，她再三考量，为了给党及乡亲交代，因此与父母沟通后决定勇敢再出战。

许慧玉表示，父亲许正雄从政直到61岁退休交棒给她，她再接手从政10多年，为了百姓她牺牲成立家庭，虽然母亲极力反对她参选，但她尽力与母亲沟通，如今身体康复，希望能在这许多不公不义的大环境，做个仗义执言的民代为百姓挺身而出，做个尽责的民代来监督市政，也答应母亲会好好照顾身体，最终取得母亲同意，谅解她为百姓服务的心愿让她再继续参选。

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