滴滴顺风车整改：下线所有个性化标签和评论功能

滴滴顺风车已于5月12日凌晨零点下线整改，开展全面内部自查，并向公众公布阶段整改措施，请各界监督。

据人民日报报道，顺风车整改措施包括：

·顺风车服务下线所有个性化标签和评论功能；

·合乘双方的个人信息和头像改为仅自己可见，外显头像全部为系统默认的虚拟头像；

·车主每次接单前必须进行人脸识别，最大限度杜绝私换账号的可能性；

·在继续评估夜间顺风车合乘双方安全保障可行性的同时，顺风车暂停接受22点-6点期间出发的订单。接单在22点之前但预估服务时间超过22点的订单，在出发前对合乘双方进行安全提示。

以上整改措施将在顺风车业务重新上线前全部完成。

全平台出行相关业务，在之前司机背景筛查、三证验真的基础上作如下整改：

·专项整治人车不符，坚决零容忍。快车、专车、豪华车每天出车前司机必须进行人脸识别验证，同时在全平台推出有奖举报人车不符。

·修改产品设计，将紧急求助功能提升至显著位置。在紧急求助原有功能（按下后上传现场实时录音，由客服监听并回拨用户电话，同时自动发送行程信息给紧急联系人）的基础上，用户可自主选择一键拨打110、120、122及滴滴24小时安全客服等号码。

·滴滴承诺，在平台上发生的相关交通事故、治安及刑事案件和用户纠纷中，我们将主动承担应有的法律责任。此外，在已有安全保障机制(包括保险、医疗费用先行垫付、意外伤害人道援助、车主猝死公益帮扶等总额最高120万的保障)的基础上，滴滴已着手建立关爱基金，在法律规定的范畴外，为当事人和家属提供更多的救助和关怀。

以上整改措施将于5月31日前全部完成。

滴滴称，全平台将加速推动全面实名制。我们希望广大司机和乘客与我们一起努力，让出行更加安全。

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