蔡英文就职二周年 民进党民调：满意度41.7％ 

台湾民进党今天（16日）发表台湾总统蔡英文就职两周年民调记者会，蔡英文满意度为41.7％，不满意48.4％，不满意高于满意度；蔡英文支持度则为54.9％，不支持40％，支持度高于不支持。

据自由时报报道，民进党副秘书长徐佳青解释，民众对政府改革进度、幅度看法分歧，是造成蔡英文满意度下滑原因，但不满意度偏高，民进党执政应当继续努力。

蔡英文满意度在政党倾向分析，泛绿满意67.8％，泛蓝18％，中间选民26.1％。各年龄层分析，仅60岁以上民众满意度高于不满意度，年轻族群20～29岁满意度37％，不满意度49.9％。

支持度部分，泛绿89.8％支持，泛蓝2成支持，中间选民35.5％支持。各年龄层都为支持度高于不支持度，其中20～29岁年轻族群支持度高达69.9％、不支持度32.9％，30~39岁不支持度为各年龄层最高为46.3％，支持度则为48.4％。

本次民调执行时间为2018年5月14日至15日，有效样本 1020份，在95％的信心水准下，抽样误差约为±3.1。访问对象为20岁以上具有投票权公民，加权方式：依内政部公布之2018年1月份人口统计资料加权性别、年龄、户籍、教育程度。

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