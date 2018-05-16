陈奕迅与JJ争歌王 孙燕姿意外落马

第29届金曲奖将于6月23日在台北小巨蛋举行，今天（16日）下午3点公布入围名单，同为两届歌王的陈奕迅和林俊杰将对决，再争歌王宝座，两人也在最佳专辑奖项中碰头。另三位歌王入围者是宋念宇、李玖哲和许书豪。其中，李玖哲曾获一次歌王，宋念宇也曾入围这个奖项，竞争可说非常激烈。

歌后竞争同样激烈。张惠妹、彭佳慧、徐佳莹、Faye飞、吕蔷入围最佳女歌手。阿妹曾获奖三次，是否能抢下第四座？彭佳慧是前年歌后，徐佳莹虽未得到这个奖项，但实力备受肯定。本地天后孙燕姿意外落马。

刚爆出再婚喜讯的李宗盛喜上加喜，入围最佳专辑制作人。最佳新人入围者有郑兴、茄子蛋、J.Sheon、李权哲、阎奕格、苏珮卿、丁世光。

最佳华语男歌手

陈奕迅／《C'mon in～》

林俊杰／《伟大的渺小》

许书豪／《HOW》

宋念宇／《同在》

李玖哲／《李玖哲 Will You Remeber》

最佳华语女歌手奖

吕蔷／《O_LOVE》

徐佳莹／《心里学》

Faye飞／《小太空》

张惠妹／《偷故事的人》

彭佳慧／《我想念我自己》

最佳华语专辑奖

《忽然有一天，我离开了台北》／郑兴

《心里学》／徐佳莹

《偷故事的人》／张惠妹

《伟大的渺小》／林俊杰

《神经志》／丁世光

《C'mon In~》／陈奕迅

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