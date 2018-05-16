中国发改委：粤港澳大湾区规划正在制定 相关政策将逐项推出

在中国国家发改委今日举行的新闻发布会上，新闻发言人孟玮针对有关粤港澳大湾区规划和相关措施会何时出台？以及港珠澳大桥目前的建设情况如何，后续还有哪些如何安排等问题进行了回答。

据中国网报道，发言人说：关于粤港澳大湾区规划，目前规划纲要正在制定过程中，很快会出台实施。其他相关的政策措施，也大多处于制定过程中，将会成熟一项推出一项。

关于港珠澳大桥，这是在“一国两制”框架下，粤港澳三地首次合作、共建共管的大型跨境交通基础设施。总体看，目前各项工程建设进展顺利。大桥主体工程已于今年2月完成交工验收，具备通车试运营条件。珠海连接线工程已于2017年底完成交工验收，珠海口岸建设工程已经全面完成，目前正在查验设备安装调试。香港连接线工程已基本完工，香港口岸正抓紧推进旅检大楼建设、内部装修、消防验收等工作。澳门口岸和连接线工程建设已经总体完成，正在开展口岸设备安装调试。

在做好大桥建设收尾工作的同时，大桥运营准备的相关工作也在抓紧开展，特别是对于车辆管理、日常运营管理、突发应急管理等方面的跨界通行政策，正在抓紧制订。

下一步，我们将会同相关部门，积极支持和指导有关方面做好工作，确保大桥顺利通车、安全运营。



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