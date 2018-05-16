跨境诈骗 15名台湾嫌犯广东珠海受审

中国广东省珠海市中级人民法院昨天（15日）一审公开开庭，审理了被告人叶清顺等23人跨境电信诈骗一案。叶清顺等15名被告人为台湾居民。

据中新网报道，中国大陆检察机关指控：2015年7月至2016年1月期间，被告人叶清顺伙同李霁财(另案处理)、陈俋叡(另案处理)在马来西亚吉隆坡投资组建电信诈骗团伙，并纠集汤咏翔等12人，利用拨打电话、互联网等电信技术手段，冒充电信部门、公安局及检察院工作人员等身份，虚构被害人宽带停机、个人信息泄露而涉嫌犯罪等虚假事实，对中国大陆境内居民进行电信诈骗活动。

2016年2月，被告人叶清顺和李霁财在马来西亚吉隆坡出资组建新的电信诈骗团伙，纠集陈俊宇(另案处理)等20人，以同样的手法实施电信诈骗。叶清顺、李霁财两次纠集团伙先后骗取了44名中国大陆居民共计人民币786万余元人民币。

庭审中，公诉机关按法定程序出示了相关证据，被告人及其辩护人进行了质证，控辩双方围绕指控事实充分发表了意见。

据了解，该案台湾居民被告人按法律规定自行委托辩护律师，需要法律援助的均由珠海市法律援助中心为其指定了辩护律师。

人大代表、政协委员、新闻记者、部分被告人家属及各界民众代表30余人旁听了庭审。案件将择期宣判。



免费试阅14天