中国70个大中城市最新房价出炉 丹东涨幅第一

据中国国家统计局数据显示，中国大陆70个大中城市中，4月新建商品房环比涨幅最大的城市分别为丹东、海口和三亚。

统计局今日公布70个大中城市住宅销售价格月度报告，北京4月新建住宅销售价格指数环比+0.2%（前值+0.1%），同比-0.7%（前值-0.6%）。上海4月新建住宅销售价格指数环比-0.1%（前值+0.2%），同比-0.1%（前值-0.3%）。广州4月新建住宅销售价格指数环比-0.1%（上月+0.2%），同比-0.8%（上月+0.8%）。深圳4月新建住宅销售价格指数环比+0.1%（前值-0.1%），同比-2.2%（前值-2.3%）。

统计局数据显示，70个大中城市中，4月新建商品房环比涨幅最大的城市分别为丹东、海口和三亚。丹东4月新建商品住宅销售价格指数环比涨2%，同比涨6.1%。三亚4月新建商品住宅销售价格指数环比涨1.9%，同比涨14.9%。海口4月新建商品住宅销售价格指数环比涨1.9%，同比涨7.2%。西安4月新建商品住宅销售价格指数环比涨1.6%，同比涨11.2%；重庆4月新建商品住宅销售价格指数环比涨1.1%，同比涨7.4%；哈尔滨4月新建商品住宅销售价格指数环比涨1.3%，同比涨12%；贵阳4月新建商品住宅销售价格指数环比涨1.3%，同比涨10.1%。

一线城市商品住宅销售价格同比降幅扩大，二三线城市同比涨幅有所回落；15个热点城市新建商品住宅销售价格继续保持稳定。

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