美上百众议员促世卫邀台湾参加WHA

美国172位跨党派联邦众议员16日致联名信，敦促世界卫生组织（WHO）秘书长谭德塞让台湾参与今后的世界卫生大会（WHA）。

据台湾联合新闻网报道，由共和党籍的众院外委会主席罗艾斯（Ed Royce）及众院外委会民主党首席议员恩格尔（Eliot Engel）领衔，172名众议员签署一封长13页的联名信，以美国联邦众议院名义寄给谭德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）。信中“强烈敦促”谭德塞，应无条件让台湾以观察员身分，参与今年与往后的世界卫生大会及相关技术性会议。

第71届世界卫生大会5月21日于瑞士日内瓦举行，台湾今年再次未获邀请函。

联名信中指出，WHO去年就在中国大陆压力下拒发邀请函给台湾，WHO已成为北京拒绝让台湾有意义参与相关会议的同谋。这些众议员认为，WHO的作法已违反自身组织章程的精神，即全人类健康是实现和平与安全的基础，这仰赖所有个人与国家的充分合作。

信中也提到台湾在防灾、疾病治疗及传染病防治上对国际社会长期以来的贡献，最后再次敦促为全人类服务的WHO，要恢复让台湾参与WHA，比起排除像台湾这样有价值的伙伴参与WHA，当前全球面临的卫生挑战不断，才是更重要课题。

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