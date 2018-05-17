杭州保姆纵火案二审今开庭：原告望维持原判 莫焕晶争取减刑

杭州保姆纵火案二审将于今天上午9点在浙江省高级人民法院第二法庭开庭。保姆莫焕晶的律师表示，会为莫焕晶争取减刑。原告方则表示，最大的诉求依然是希望坚持一审原判。

据中国之声报道，今年2月9日，杭州中院一审公开宣判，以放火罪和盗窃罪二罪并罚，决定对“保姆放火案”被告人莫焕晶判处死刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币一万元。莫焕晶当庭表示认罪。但就在一审宣判后不久，被告人莫焕晶表示对判决不服，向法院提起了上诉。

二审前，莫焕晶更换了辩护律师，北京华一律师事务所仝宗锦和上海大邦律师事务所吴鹏彬接受莫焕晶家属的委托，担任其辩护人。吴鹏彬律师昨晚接受访时表示，会为莫焕晶争取减刑：“一些案件，舆论越是有一种一边倒的评论，也许你认真去拨开他的证据一层一层去看的话，往往会跟舆论略微会有一些区别。希望能够比死刑更轻，不是说必须判处他死刑。对任何一个律师来讲，这样一个涉及到人命的案子能给她提供法律帮助，都是有意义的。作为一个刑辩律师来讲，万一有机会，被判处死刑的人变成死缓或者无期徒刑，是很有价值的事情。”

在一审后得知莫焕晶上诉的消息时，原告方——被害人家属林生斌曾发微博声讨，表示“上第二次审判，只会让各方的责任更彰显于众，也让恶魔的罪孽更加深重。”林生斌还曾接受采访时表示，希望二审法院能够坚持正义，罪犯早日伏诛。昨晚，林生斌代理律师林杰表示，对于莫焕晶提出上诉并不意外，原告目前状态平静，最大的诉求依然是希望坚持一审原判，判处莫焕晶死刑立即执行。

面对被告方可能会提交的一些新证据，林杰表示，他们也已经做好了应对的准备：“在一审里边她是自我辩解的，次数也是比较多的，所以我觉得她提出这个上诉，这个也不奇怪。在开庭过程当中，我们会了解被告有没有新的证据和观点。如果有，我们会在庭后向法庭提出我们的法律意见。”

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